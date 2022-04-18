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Російські окупанти забороненими касетними боєприпасами обстріляли село на Дніпропетровщині: є загиблий

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Російські окупанти забороненими касетними боєприпасами обстріляли село на Дніпропетровщині: є загиблий

Окупанти здійснили обстріл села, де немає жодного військового об'єкту.

Російські вбивці у неділю, 17 квітня, забороненими касетними боєприпасами обстріляли с. Мар’янське Дніпропетровської області. Через це загинула одна людина. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. 

Окупанти здійснили обстріл села, де немає жодного військового об'єкту системою залпового вогню "Торнадо-С" із забороненими касетними бойовими зарядами. Через обстріли загинув місцевий житель. Пошкоджень зазнали домоволодіння, житлові будинки та автівки мешканців селища.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - йдеться у повідомленні. 

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