Російські окупанти зафарбовують бортові номери своїх кораблів: Арестович назвав причину

Арестович зазначив, що це може означати те, що ЗСУ пошкодили російські кораблі.

Російські окупанти у басейні Чорного моря почали зафарбовувати бортові номери своїх кораблів. Це означає, що військові держави-агресорки намагаються приховати втрати.

Про це 10 квітня під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Бойові кораблі РФ, які діють у басейні Чорного моря почали зафарбовувати бортові номери. Це робиться для того, щоб приховати втрати. Це звісно не потоплені кораблі, хоче хтозна. Але точно ушкоджені. І оскільки вони однотипні, росіяни хочуть приховати, який саме корабель був ушкоджений. Це означає те, що ми б'ємо їхній морський флот", - сказав Арестович.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по скупченню сил російських окупантів на аеродромі в Мелітополі.

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