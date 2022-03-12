Російські окупанти захопили близько 70% Луганщини — голова ОВА

На захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення і поширювати ворожі фейки.

Луганська область зараз є однією з найгарячіших точок України. Обстріли тривають у Горській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній, де проходить лінія оборони.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни обстрілюють школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити пошкоджену інфраструктуру, не погоджують гуманітарні коридори.

"Всю територію, яка зараз під контролем України, всю обстрілюють. Десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених", — повідомив Гайдай.

Також на Луганщині є проблема з гуманітарними вантажами. Вантажі возять всіма можливими шляхами: автотранспортом, мікроавтобусами, фурами, залізницею. Це засоби індивідуальної гігієни, ліки, і харчі. В містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк влада створює додаткові центри роздачі гуманітарної допомоги.

На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблематично.

За словами голови ОВА, на захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення.

"Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки", — підсумував Гайдай.

Нагадаємо, що в Луганській області через ворожі обстріли 20 населених пунктів залишилися без газопостачання. Також повідомлялося, що Сєвєродонецьк тримає оборону, але окупанти руйнують житло та інфраструктуру.

ТСН.ua