Російські окупанти захопили Миколаївку, наступ на Лисичанськ ЗСУ відбили - голова Луганської ОВА

Атаку на Лисичанськ відбито, в Сєвєродонецьку – бої, росіяни взяли Миколаївку.

У Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азоту" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - наголосив він.

Гайдай також зазначив, що 23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.

Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося взяти Миколаївку, додав голова Луганської ОВА.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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