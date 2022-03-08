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Російські окупанти захопили радіостанцію “Азовська хвиля” у Бердянську

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Російські окупанти захопили радіостанцію “Азовська хвиля” у Бердянську

Associated Press

Окупанти можуть розповсюджувати пропаганду.

Російська армія захопила радіостанцію "Азовська хвиля" у Бердянську Запорізької області. 

Про це з посиланням на оперативний штаб Бердянського виконкому повідомила пресслужба Запорізької ОВА. 

"Попереджаємо всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропогандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це - дезінформація та маніпуляції", - йдеться у повідомленні. 

До слова, 3 березня російські окупанти захопили у Херсоні телевежу та телерадіомовлення. Від ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати російські телеканали та радіоканали.  

Крім того, 4 березня російська армія оточила телевізійну вежу в Мелітополі і Запорізької області.

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