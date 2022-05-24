Російські окупанти захопили Світлодарськ – голова військової адміністрації

Голова Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко повідомив, що російські війська 24 травня увійшли до міста та встановили свій прапор на будівлі міської ради.

Гошко наголосив, що Світлодарськ Донецької області захоплений російськими військами.

Про це повідомляє "Вільне радіо".

"В цей час вивішують свою ганчірку (трикорол – ред.) на адміністративній будівлі", – сказав голова військової адміністрації.

Він також повідомив, що вулицями Світлодарська групами по п'ять осіб ходять озброєні окупанти та перевіряють документи у місцевих жителів. Проте великої присутності загарбників не спостерігається, додав Гошко.

Варто зауважити, що у Світлодарську розташована Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.

Нагадаємо, російська армія зосередила зусилля на проведенні наступу в Луганській області. Окупанти планують оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

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