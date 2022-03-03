Російські окупанти захопили в полон українського льотчика та готують пропагандистське відео - ЗСУ

Україна зробить все можливе, щоб врятувати героя.

Російські окупанти захопили у полон українського льотчика та готують пропагандистське відео про те, що в Україні є "націоналісти", ЄС та НАТО і про "дружбу з РФ".

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови. Не вірте. Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації", - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!

"Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!" - йдеться у повідомленні.