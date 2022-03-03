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Російські окупанти захопили в полон українського льотчика та готують пропагандистське відео - ЗСУ

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Російські окупанти захопили в полон українського льотчика та готують пропагандистське відео - ЗСУ

Україна зробить все можливе, щоб врятувати героя.

Російські окупанти захопили у полон українського льотчика та готують пропагандистське відео про те, що в Україні є "націоналісти", ЄС та НАТО і про "дружбу з РФ". 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови. Не вірте. Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації", - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!

"Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!" - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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