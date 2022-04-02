Російські окупанти захопили в полон заступника голови однієї з ОТГ на Сумщині - голова ОВА

Російські окупанти захопили в полон заступника голови однієї з ОТГ на Сумщині - голова ОВА

Шибаєв супроводжував гуманітарний вантаж.

Російські окупанти захопили в полон заступника голови Новослобідської ОТГ Конотопського району Сумської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Шибаєв Олексій Михайлович, заступник голови Новослобідської ОТГ Конотопського району у полоні російських військових від 1 квітня", - зазначив він.

За словами Живицького, Шибаєва схопили на ворожому блокпості біля с. Пересепки Путивльської ОТГ під час супроводу ним гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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