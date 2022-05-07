Російські окупанти залишили в одному з будинків у Бучі радіоактивну колбу із отруйною ртуттю

В одному з будинків Бучі, де перебували російські окупанти, сапери знайшли лабораторну колбу з отруйною речовиною.

Виявилось, що це ртуть і вона була вивезена з Чорнобильської АЕС, оскільки радіоактивний фон колби був підвищеним.

Про це повідомляють Добровольці Бучі.

"Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти. Викликавши за оперативною гарячою лінією саперів Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина – ртуть. Радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рідина була вилучена та передана на утилізацію підприємству з утилізації небезпечних відходів. Для чого росіяни привезли отруту у Бучу – залишиться нерозгаданою загадкою, додали Добровольці Бучі.

Посудина мала в собі приблизно 400 грам рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів.

Варто зазначити, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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