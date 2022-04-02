Російські окупанти замінували стайню Камалії та розстріляли коней

Стайня української співачки розташована в Бучі.

Українська співачка Камалія поділилася сумними новинами.

Артистка розповіла, що російські окупанти розстріляли декількох коней у її стайні, яка розташована в Бучі. Серед тварин був й улюбленець виконавиці.

"Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає. Російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча", - розповіла Камалія.

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Також співачка повідомила, що російські окупанти замінювали територію, на якій розташована її стайня.

Нагадаємо, 28 лютого Камалія повідомила, що ворожі танки оточили стайню з її кіньми та не підпускали, аби напоїти та нагодувати тварин.

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