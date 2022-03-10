Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із ЗАЕС - Енергоатом

Запорізька АЕС декілька днів перебуває під контролем російських військових.
Окупанти заявили, що вони замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із захопленою ними Запорізькою АЕС.
Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЕК "Енергоатом".
"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - повідомили у державному підприємстві.
Також там додають, що перед цим загарбники обговорювали наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас. В "Енергоатомі" пояснють, що це фізично неможливо зробити.
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