Російські окупанти запроторюють "евакуйованих" українців до фільтраційних таборів: доля людей невідома

Російські окупанти вивозять людей з тимчасово окупованих територій України та змушують їх проходити "фільтрацію", що триває по декілька днів. За результатами тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці, а доля тих, хто не пройшов, невідома.

Зокрема, поблизу Маріуполя діють чотири такі фільтраційні табори, в яких людей утримують перед вивезенням до Росії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її даними, перш ніж дістатися до таких таборів, люди змушені проходити декілька блок-постів з ретельною перевіркою документів. У самих таборах українців допитують по багато годин, окупанти перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та беруть відбитки пальців. Росіяни ретельно шукають українських державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції.

Денісова зазначила, що за результатами "фільтрації" тим, хто її пройшов, видають відповідні папірці. А доля тих українців, які не пройшли "фільтрацію", невідома.

На самому вже кордоні з Росією людей теж ретельно обшукують, перевіряють документи та речі. Допити тривають до кількох годин, їх проводять працівники ФСБ РФ. Аналогічні процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

Українська омбудсменка наголосила, що запровадження таких виснажливих та принизливих процедур під час так званої "евакуації" та примусова депортація українців є грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні", – закликала Денісова.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже готується до переговорів із Росією про повернення депортованих з окупованих територій українців. Процес відбуватиметься одночасно з переговорами щодо обміну полоненими.

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