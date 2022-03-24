Російські окупанти запустили ракети по селах на Житомирщині: опубліковано фото наслідків обстрілу

Російські окупанти запустили ракети по селах на Житомирщині: опубліковано фото наслідків обстрілу

Окупанти обстріляли ліцей, котельню, будинок культури і зруйнували помешкання.

У Житомирській області вранці 24 березня окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та будинках мирних громадян. Є травмований, житло людей зруйновано.

Про це інформує ДСНС.

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Відомо, що окупанти обстріляли село Кирдани Коростенського району, де внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає.

Також зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель у с. Раківщина Коростенського району без послідуючого горіння, травмовано 1 особу.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучалося 13 осіб та 3 одиниць техніки ДСНС.

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