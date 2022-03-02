Російські окупанти завдали авіаудару по блокпосту на Житомирщині, є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали авіаудару по блокпосту на Житомирщині, є загиблі та поранені

Авіаудар нанесли при в'їзді до Коростеня.

У Коростені Житомирської області російські загарбники здійснили повітряну атаку по блокпосту. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Про це повідомила Коростенська міська рада.

Авіаудар нанесли при в'їзді до Коростеня. Попередньо, четверо людей загинуло, п'ятеро - поранені. Також внаслідок обстрілу було зруйновано телевежу Коростень-медіа. Телетрансляція у місті припинилася.