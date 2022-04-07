Російські окупанти завдали авіаудару по залізничному шляхопроводу

На щастя, внаслідок аувіаудару ніхто не постраждав.

Російські окупанти завдали аувіаудару по залізничному шляхопроводу, який розташований на сході України.

Про це повідомив голова правління Української залізниці Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, це був єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Наразі у тимчасово заблокованих окупантами містах Слов’янськ та Краматорськ залишилися три евакуаційні поїзди.

Також Камишін повідомив, що внаслідок обстрілів, на щастя, ніхто не постраждав.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього", - зазначив Камишін.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти обстріляли залізничну станцію, яка розташована на сході України. Вони випустили три ракети.

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