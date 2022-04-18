Загарбники вдарили по Львову, є жертви: всі подробиці підступної атаки Росії

Загарбники вдарили по Львову, є жертви: всі подробиці підступної атаки Росії

Зранку в місті звучала сирена повітряної тривоги.

Сьогодні, 18 квітня, Збройні сили Росії п'ять разів ударили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Повітряну тривогу у місті оголосили о 07:44. Близько 08:30 у Львові пролунали вибухи.Пізніше над містом піднялися клуби чорного диму.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина.

"П'ять прицільних ракетних ударів. Відповідні служби вже виїхали на місце. З'ясовуємо докладнішу інформацію", — повідомив мер міста Андрій Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький закликав містян не залишати укриття, не знімати наслідки ударів на фото та відео.

Микола Княжицький/Facebook

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пізніше уточнив, що армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Львова.

"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право" вбивати українців", — зазначив Подоляк.

У результаті ударів пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці. Усі об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

Крім того, кілька ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, пасажири та працівники залізниці не постраждали, повідомив своєю чергою голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев.

"І команда вокзалу, і команди потягових бригад спрацювали чітко. Рух потягів по Львову відновлено, будуть незначні затримки потягів", — уточнив він.

Робота залізничного вокзалу та громадського транспорту Львова

"Укрзалізниця" після ракетної атаки зазначила у Telegram, що на Львівському залізничному вокзалі ситуація контрольована, пасажирів розмістили у безпечні укриття. Висадку та посадку на потяги відновили після сигналу тривоги.

Потяги, які доїжджають до Львова, зупинили на в'їзді до міста до відбою тривоги.

Місцева міськрада попередила про зміну роботи громадського транспорту такими маршрутами:

Маршрут 47-а на мікрорайон Рясне поїде через Брюховичі;

Маршрут 10, 16, 32 скорочено йде до перехрестя Городоцька — Кульпарківська;

Маршрут 51 — через вулицю Антоновича та Героїв УПА;

Зупинено маршрути 6-а, 11, 17 та тролейбусний маршрут 32.

Російські військові під час повномасштабної війни кілька разів били по Львову ракетами. Так, 5 квітня українські повітряні сили знищили дві російські крилаті ракети.

"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК ''Захід'' дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - повідомили у ЗСУ.

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