Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кіровоградщині

Військові РФ продовжують обстрілювати українські міста та селища.

Сьогодні, 3 травня, ворог завдав ракетних ударів по Долинській громаді Кіровоградської області.

Про це повідомив голова громади Євгеній Звіздовський у Facebook. Перед цим в Кіровоградській області була оголошена повітряна тривога.

"Маємо приліт ракети на території громади!" - йдеться в повідомленні.

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Євген Звіздовський просить громадян не публікувати жодних світлин, на яких видно наслідки ворожих обстрілів, та не панікувати.

Зазначимо, сьогодні, 3 травня, також у Львові пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, вибухів було кілька. Перед цим у Львівській області була оголошена повітряна тривога.

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