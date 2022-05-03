Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кіровоградщині

Військові РФ продовжують обстрілювати українські міста та селища.
Сьогодні, 3 травня, ворог завдав ракетних ударів по Долинській громаді Кіровоградської області.
Про це повідомив голова громади Євгеній Звіздовський у Facebook. Перед цим в Кіровоградській області була оголошена повітряна тривога.
"Маємо приліт ракети на території громади!" - йдеться в повідомленні.
Євген Звіздовський просить громадян не публікувати жодних світлин, на яких видно наслідки ворожих обстрілів, та не панікувати.
Зазначимо, сьогодні, 3 травня, також у Львові пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, вибухів було кілька. Перед цим у Львівській області була оголошена повітряна тривога.
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