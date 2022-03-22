Російські окупанти завдали ракетних ударів по військовому об'єкту Рівненщини

Удари прилетіли під час однієї з повітряних тривог.
Ввечері 22 березня Росія завдала трьох ракетних ударів по військовій інфраструктурі на Рівненщині.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Також, за його словами, за добу було збито ворожий безпілотник та одну ракету.
"Від початку доби 5 разів звучала повітряна тривога. За день наші Збройні сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час одного з вечірніх сигналів ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються", - сказав посадовець.
Більше деталей не повідомив. Чи є постраждалі - невідомо.
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