Російські окупанти завдали ракетних ударів по військовому об'єкту Рівненщини

Удари прилетіли під час однієї з повітряних тривог.

Ввечері 22 березня Росія завдала трьох ракетних ударів по військовій інфраструктурі на Рівненщині.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Також, за його словами, за добу було збито ворожий безпілотник та одну ракету.

"Від початку доби 5 разів звучала повітряна тривога. За день наші Збройні сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час одного з вечірніх сигналів ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються", - сказав посадовець.

Більше деталей не повідомив. Чи є постраждалі - невідомо.

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