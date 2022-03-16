Російські окупанти завдали ракетного удару по Бердичеву: постраждали мирні люди (фото)

На місці авіаудару працює поліція.
Російська Федерація на світанку 16 вересня завдала ракетного удару по місту Бердичеву, що в Житомирській області. Внаслідок цинічної атаки окупантів двоє людей отримали травми, пошкоджено будівлі.
Про це інформує МВС України.
Авіаудар у Бердичеві відбувся сьогодні, на світанку 16 березня. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей і пошкодження будівель.
Поліцейські Бердичівського райвідділу працюють на місці події, фіксуючи обставини та наслідки ракетного удару.
Нагадаємо, військовий експерт пояснив, коли Україна може піти у контрнаступ.
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