Російські окупанти завдали ракетного удару по "Новій пошті" в Миколаєві (фото)

Російські окупанти завдали ракетного удару по "Новій пошті" в Миколаєві (фото)

Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів.

Російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти" в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована, про що свідчать фото.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають, ми там переховуємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди? Залякування?" – йдеться у повідомленні.

"Спалили відділення "Нової пошти" та копицю сіна. Наразі троє цивільних поранені", – додав Кім.

Нагадаємо, раніше 15 квітня стало відомо, що окупанти обстріляли житловий район Миколаєва та поранили мирних жителів.

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