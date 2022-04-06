Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції

Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію, яка розташована на сході України. Вони випустили три ракети.

Також читайте Російська армія завдала ракетного удару по Вінницькій області

Про це повідомив голова правління Української залізниці Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, окупанти пошкодили будівлю залізничного вокзалу, міст, колії, локомотиви та вагони, як пасажирські, так і вантажні.

Також Камишін повідомив, що внаслідок обстрілів є постраждалі.

"Відбудуємо. Не пробачимо", - зазначив голова правління української залізниці.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд з Покровська Донецької області до Чернівців.

Читайте також: