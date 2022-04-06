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Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції

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Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції

Фото: Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна

Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію, яка розташована на сході України. Вони випустили три ракети.

Про це повідомив голова правління Української залізниці Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, окупанти пошкодили будівлю залізничного вокзалу, міст, колії, локомотиви та вагони, як пасажирські, так і вантажні.

Також Камишін повідомив, що внаслідок обстрілів є постраждалі.

"Відбудуємо. Не пробачимо", - зазначив голова правління української залізниці.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд з Покровська Донецької області до Чернівців.

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