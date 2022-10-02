Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та околицях: над містом видно клуби диму

Під час оголошеної повітярної тривоги мешканці Запоріжжя чули щонайменше 5 вибухів, інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Над ранок 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги російські окупанти атакували Запоріжжя і найближчі околиці.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Інформацію щодо постраждалих та руйнування наразі уточнюють.
У деяких районах міста видно дим після вибухів.
Раніше місцеві мешканці повідомляли в соцмережах про щонайменше 5 вибухів, які було чутно в Запоріжжі.
Нагадаємо, уночі проти 2 жовтня російська армія з використанням дронів-камікадзе завдала удару по місту Кривий Ріг.
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