Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та околицях: над містом видно клуби диму

Під час оголошеної повітярної тривоги мешканці Запоріжжя чули щонайменше 5 вибухів, інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Над ранок 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги російські окупанти атакували Запоріжжя і найближчі околиці.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Інформацію щодо постраждалих та руйнування наразі уточнюють.

У деяких районах міста видно дим після вибухів.

Раніше місцеві мешканці повідомляли в соцмережах про щонайменше 5 вибухів, які було чутно в Запоріжжі.

Нагадаємо, уночі проти 2 жовтня російська армія з використанням дронів-камікадзе завдала удару по місту Кривий Ріг.

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