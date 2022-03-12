Російські окупанти завдали удару по дитячому майданчику в Миколаєві (відео)

Армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в місті.
Російські військові під час обстрілу Миколаєва 12 березня поцілили в дитячий майданчик.
Відповідне відео опублікували в "Енергоатомі".
"Один з районів Миколаєва, ранок. Обстріл житлових будинків. Зверніть увагу – один зі снарядів поцілив у дитячий майданчик", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові два дні поспіль сильно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, – ввечері 11 березня та близько 06:00 12 березня. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню. Двоє мирних людей зазнали поранень.
Пошкоджені житлові будинки, лікарні, магазини, котельня та інші об’єкти. Усю ніч жителі міста ховалися в укриттях та підвалах.
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