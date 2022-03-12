Російські окупанти завдали удару по дитячому майданчику в Миколаєві (відео)

Російські окупанти завдали удару по дитячому майданчику в Миколаєві (відео)

Армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в місті.

Російські військові під час обстрілу Миколаєва 12 березня поцілили в дитячий майданчик.

Відповідне відео опублікували в "Енергоатомі".

"Один з районів Миколаєва, ранок. Обстріл житлових будинків. Зверніть увагу – один зі снарядів поцілив у дитячий майданчик", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові два дні поспіль сильно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, – ввечері 11 березня та близько 06:00 12 березня. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню. Двоє мирних людей зазнали поранень.

Пошкоджені житлові будинки, лікарні, магазини, котельня та інші об’єкти. Усю ніч жителі міста ховалися в укриттях та підвалах.

Сьогодні вночі російські нападники знову обстріляли Миколаїв

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