Російські окупанти завдали удару по Херсону: є поранені жінки

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого поранення отримали щонайменше три жінки.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Російська армія обстрілює Херсон. Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях”, - наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу 8 жовтня.

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