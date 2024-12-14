Російські окупанти завдали удару по Нікополю, є поранена

Внаслідок обстрілу Нікополя постраждали цивільні об'єкти, одна жінка була доставлена до лікарні з пораненнями.

Вранці 14 грудня російські війська завдали чергового удару по Нікополю, пошкодивши цивільну інфраструктуру, є постраждала.

Про це повідомило головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та транспортні засоби. Одна жінка, 1970 року народження, отримала поранення. Вона була оперативно надана медична допомога та доставлена до лікарні.

Для ліквідації наслідків атаки на місце події виїхали 4 рятувальники та одна одиниця техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 13 грудня, під час масованої атаки на Івано-Франківську область російська ракета влучила у будинок одного із населених пунктів Бурштинської громади.

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