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Російські окупанти завдали удару по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі

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Російські окупанти завдали удару по об’єктах інфраструктури в Запоріжжі

Скриншот із відео

Під час повітряної тривоги проти ночі 24 серпня у двох районах міста Запоріжжя пролунали вибухи.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив удар по Запоріжжю, завданий росіянами під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це він написав проти ночі 24 серпня своєму Telegram-каналі.

“Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківського району”, - уточнив він у дописі. 

За словами Старуха, наразі немає достовірної інформації щодо постраждалих.

Раніше очевидці в соцмережах повідомляли про вибухи в місті.

У ніч проти 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. Внаслідок обстрілу міста загинула одна людина, ще троє постраждали.

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