Російські окупанти зазнають втрат під час просування вглиб України: дані ЗСУ на кінець доби 3 березня

Російські окупанти зазнають втрат під час просування вглиб України: дані ЗСУ на кінець доби 3 березня

Українці мужньо борються проти російських окупантів уже вісім днів.

Завершилася вже восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Бої тривають у багатьох містах України. Проте ворог втрачає свою сили під час просування вглиб території.

Про це зазначає Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 24:00 четверга, 3 березня.

Втрати російських окупантів

Окупаційні війська, що зазнають втрат під час просування вглиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

Зайшла більша частина армії РФ, яку готували для окупації

За наявними даними, Росія ввела на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території України, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

Ситуація біля Одеси

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, проводячи демонстраційні дій з метою відтягування частини сил українських захисників на зазначений напрямок.

У росіян закінчуються ракети для наступу

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на українській території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні. Нині окупанти проводять поповнення запасів.

Окупанти не досягнули суттєвих успіхів у просуванні

Протягом дня російські окупанти не досягнули суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередили зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються.