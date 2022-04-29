Для активізації повітряної розвідки російські окупанти збільшили в небі над Одесою кількість БПЛА

Для активізації повітряної розвідки російські окупанти збільшили в небі над Одесою кількість БПЛА

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, однак російські окупанти збільшують повітряну розвідку у регіоні.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ворог збільшує в нашому небі кількість БПЛА для проведення розвідки. Підрозділи ІПСО ворога (ред. - інформаційно-психологічні операції) намагаються створити панічний емоційний настрій серед цивільного населення за допомогою фейків", - наголосив він.

Варто зазначити, що 27 квітня поблизу Одеси засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили ворожий БПЛА, який здійснював розвідку над морем.

23 квітня російські війська завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Внаслідок вибухів ворожих снарядів зруйновані житлові приміщення між 2 та 5 поверхами, виходи було заблоковано, люди перебували у пастці. Також виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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