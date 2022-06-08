Російські окупанти збираються йти з окупованого Мелітополя: куди вони переміщуються

Російські окупанти збираються йти з окупованого Мелітополя: куди вони переміщуються

Російські окупанти збираються йти з окупованого Мелітополя. З міста вони почали потягами вивозити зерно.

Це може свідчити про те, що вони мають намір вийти з міста.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

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За його словами, російські окупанти почали вивозити залізницею зерно ще два дні тому - 6 червня. Крім того, росіяни залишають більшість блокпостів Мелітопольського району та переміщуються у бік Херсона.

"Два дні тому вони почали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше, і ясно, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше і піти", – наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, що росіяни хочуть забрати квартиру дружини Зеленського у Криму.

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