Російські окупанти здійснили спробу закріпитися під Авдіївкою: що відомо

Російські окупанти здійснили спробу закріпитися на околицях селища Степового поблизу Авдіївки.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадкістю 47 ОМБР "Магура" Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 1 січня.

"Окупанти намагалися закріпитися на околицях селища Степового за підтримки мінометів. Наші військовослужбовці їх виявили і відпрацювали по них і не дали цього зробити", - зазначив він.

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За словами Лазуткіна, останніх два дні активно працювала ворожа артилерія, а також окупанти скидали КАБи на Авдіївку.

Речник 47 ОМБР "Магура" уточнив, що 31 грудня була ціла низка ракетних ударів по населених пунктах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку і побував на позиції 110-ї окремої механізованої бригади на одному з найскладніших напрямків оборони.

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