Російські окупанти здійснювали штурм на Запорізькому напрямку

Російські війська 22 квітня на Запорізькому напрямку здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, проте успіху в цьому не зазнали.

Водночас російські окупанти посилюють деякі угрупування, а деякі втрачають боєздатність.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там уточнили, що війська РФ посилили угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Разом з тим, російська батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та була виведена в район відновлення.

Нагадаємо, в Міноборони України повідомили, що найбільшу активність окупантів фіксують у напрямку Ізюм-Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, в районі Сєвєродонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя, на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

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