Російські окупанти зґвалтували у Бучі щонайменеше 25 дівчат, 9 з них вагітні - Денісова

Оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові говорити про це.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.

Про це вона сказала у коментарі BBC.

"Близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять з них вагітні", - розповіла вона та додала, що російські солдати сказали їм, що "зґвалтують їх так, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей".

Денісова також зазначила, що жінки повідомляють про сексуальне насильство на гарячі лінії або у боти в Telegram. Проте оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові розповісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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