Російські окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, з погрозами розігнавши людей

Близько 200 жителів Маріуполя 23 квітня зібралися в місті задля евакуації до Запоріжжя, проте евакуацію зірвали російські окупанти. Загарбники змусили людей розійтися, погрожуючи обстрілами, та заявили, що евакуюватися можна лише до окупованого Докучаєвська.

Так, маріупольці зібралися об 11:00 біля ТЦ "Порт-Сіті" в очікуванні на евакуацію до Запоріжжя. Проте замість обіцяних російською стороною автобусів, до людей під’їхали російські військові і наказали розходитись, тому що "зараз буде обстріл".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Фактчно, з застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для погрузки", – йдеться в повідомленні.

Андрющенко також повідомив, що водночас окупанти подали автобуси на точку збору людей біля ТЦ "Метро", що за 200 м від узгодженої точки евакуації, та почали запускати людей до транспорту. Після цього загарбники оголосили маріупольцям, що "евакуація" буде лише до Докучаєвська, тобто на окуповану територію.

"Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про "націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергова брехня. Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію, нахабно викороставши намагання маріупольців повернутись додому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів", – написав радник мера.

Нагадаємо, раніше 23 квітня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попередила, що російські окупанти можуть влаштувати провокацію, і паралельно з українською стороною відкрити коридор для евакуації маріупольців до Росії.

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