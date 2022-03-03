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Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та опублікували фейк про "капітуляцію України"

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Програмісти усувають неполадки.

Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та поширили фейк про "капітуляцію України". 

Про це повідомив голова Волинської ВЦА Юрій Погуляйко.

"На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України. Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення", - повідомив голова ВЦА. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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