Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та опублікували фейк про "капітуляцію України"

Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та опублікували фейк про "капітуляцію України"

Програмісти усувають неполадки.

Російські окупанти зламали сайти ОТГ на Волині та поширили фейк про "капітуляцію України".

Про це повідомив голова Волинської ВЦА Юрій Погуляйко.

"На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України. Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення", - повідомив голова ВЦА.