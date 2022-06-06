Російські окупанти, злякавшись наступу ЗСУ, чкурнули майже з усіх блокпостів у Мелітопольському районі - мер

Путінські вояки покинули майже усі блокпости в Мелітопольському районі, злякавшись ймовірного наступу Збройних Сил України.
За словами мера, окупанти також залишили всі блокпости у Василівці Запорізької області.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федеров.
"Три дні назад з Мелітопольского району майже з усіх блокапостів окупанти поїхали. Поїхали, тому що наші героїчні військові роблять усе можливе та можливе, щоб якнайшвидше очистити нашу територію від російських окупантів. Також є факт, що декілька днів тому з Василівки загарбники перемістилися в сторону Зеленого Гаю, побоюючись наступу наших українських військовослужбовців", - сказав він.
Щодо ситуації в Мелітополі, мер поінформував, що російські окупанти заблокували в місті український зв'язок та Інтернет.
Раніше мер Мелітополя Федоров розповів, що в тимчасово окупованому місті російські окупанти викрадають людей та беруть їх у полон. За його словами, в полоні у російських військових перебувають орієнтовно пів тисячі місцевих мешканців.
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