Російські окупанти змінили стратегію у Бахмуті: що там відбувається

Російські війська продовжують наступальні операції в районі міста Бахмут на Донеччині. Водночас вони тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста з південного заходу, а також із північного сходу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі ЗСУ 2 березня повідомили, що Сили оборони відбили наступ росіян поблизу кількох населених пунктів на північному заході від міста Бахмут.

"Відбитий російський штурм біля Хромового (3 км на захід від Бахмута) свідчить про те, що ЗС РФ, ймовірно, просунулися на північний захід від міста й закріпили успіхи на південь від Дубово-Василівки", — повідомляють аналітики.

Російські мілблогери заявили, що "вагнерівці" здійснювали обстріли в напрямку Білої Гори та Часів Яру (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перекрити ділянку траси Т0504.

"Схоже, що російські війська тимчасово скоротили зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу, і натомість можливо, зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з міста, зосередившись на північно-східному наступі. Російські війська останніми тижнями активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті Бахмута та здобули успіхи в цих районах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗС РФ не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром.

За припущенням аналітиків, ЗС РФ знадобиться захопити Іванівське та Хромове, щоб відрізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC) у Бахмуті і повністю оточити українське угруповання в місті.

"Можливо, російські війська намагаються чинити тиск на українські війська в Бахмуті, щоб вони тактично відступили через трасу Т0504, тому зменшили свої зусилля з оточення населеного пункту, захопивши також Іванівське. Подвійне охоплення Бахмута, ймовірно, вимагатиме додаткових зобов’язань щодо живої сили та обладнання, і російські війська можуть мати намір уникнути подальших витрат на потенційне оточення. Однак російські війська продовжують наступ уздовж лінії T0504 і можуть відновити більш узгоджені зусилля в цьому напрямку", — повідомляють аналітики ISW.

Ситуація у Бахмуті

Російська армія не полишає спроб взяти Бахмут Донецької області. Окупанти постійно атакують позиції українських військових та обстрілюють місто.

Раніше стало відомо, що солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.

Військові кажуть, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині – марні.

Аналітики вважають, що Росія може готуватися до чергового наступу в районі Бахмута на Донеччині, але навряд чи має ударну силу, здатну на прорив. Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня. Потепління ускладнить пересування місцевістю.

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