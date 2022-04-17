Російські окупанти змінюють тактику і починають економніше використовувати боєприпаси — військовий експерт

Росія може заощадити боєприпаси для інших бойових дій.

Російські окупанти змінюють тактику і починають економніше використовувати боєприпаси. Водночас визначити, з чим це пов'язано зараз складно — це може бути пов'язано з підготовкою до нових боїв.

Про це в інтерв'ю “Уніану” розповів військовий експерт Сергій Згурець.

За його словами, українська та американська сторони не можуть точно сказати, скільки сучасних ракет виготовила РФ. У той же час російські окупанти все частіше стали використовувати ракети, які мають низький рівень точності.

"Якщо на початку агресії російська сторона використовувала значну кількість сучасних ракет, таких як "Іскандер", "Калібр", то зараз поступово скочується до використання "Точок-у", що мають низькі показники по точності. Також РФ використовує авіацію із застарілими ракетами типу "Х-59" або використовує вже не керовані боєприпаси, які скидаються з авіаційних носіїв", — розповів Сергій Згурець.

Він також додав, що Росія може заощадити боєприпаси для інших бойових дій.

Нагадаємо, що у Росії через санкції припиняють роботу військові заводи - їх співробітників відправляють на війну в Україну.

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