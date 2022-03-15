Російські окупанти знеструмили фільтрувальну станцію в Донецькій області: кілька міст не мають води

Російські окупанти знеструмили фільтрувальну станцію в Донецькій області: кілька міст не мають води

Без водопостачання залишилися понад 200 тисяч людей.

Російська армія 14 березня обстріляла Краматорськ та пошкодила фільтрувальну станцію в Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російський снаряд влучив у житловий квартал. У результаті атаки двоє людей загинуло.

Крім того, в Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Таким чином без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково — Добропілля. Всього без водопостачання залишилися понад 200 тисяч людей.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по Святогірську. Бомби пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донеччини". Внаслідок обстрілів пошкоджено два приміщення Святогірської лаври.