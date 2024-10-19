Російські окупанти знищили міст в Олешках, злякавшись наступу ЗСУ – АТЕШ

Російські окупанти знищили міст в Олешках на Херсонщині, очікуючи на наступ ЗСУ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка у Херсонській області. Агент руху "АТЕШ" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це може бути пов'язане з можливим наступом українських сил на херсонському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені на повну бойову готовність.

Це також підтверджує інформацію агентів "АТЕШ" із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро.

"Очевидно, що окупанти всерйоз розглядають ймовірність настання Сил оборони України на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих причин", – йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Однак це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки незрозумілої причини, припускають партизани.

"Агенти нашого руху у складі ЗС РФ продовжують фіксувати активність путінської армії. Вся їхня інформація оперативно передається Силам оборони України", – зазначає "АТЕШ".

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