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Російські окупанти знищили спорткомплекс Харківського університету ім. Каразіна (фото)

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Російські окупанти знищили спорткомплекс Харківського університету ім. Каразіна (фото)

Національна поліція України

Слідчі задокументували наслідки авіаудару у Шевченківському районі Харкова.

Сьогодні, 5 березня, російські окупанти внаслідок удару ворожої авіації знищили спорткомплекс Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт".

Про це в Телеграм повідомила Національна поліція України.

На місце руйнації виїжджали слідчі ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляд, зібрали речові докази та зафіксували усі деталі.

"Правоохоронні органи Харківщини зроблять усе можливе, щоб російські окупанти відповіли за всі злочини, вчинені проти мирного населення", — наголосили в Нацполіції.

© Національна поліція України
Національна поліція України

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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