Російські окупанти знищили спорткомплекс Харківського університету ім. Каразіна (фото)

Слідчі задокументували наслідки авіаудару у Шевченківському районі Харкова.

Сьогодні, 5 березня, російські окупанти внаслідок удару ворожої авіації знищили спорткомплекс Харківського національного університету ім. Каразіна "Уніфехт".

Про це в Телеграм повідомила Національна поліція України.

На місце руйнації виїжджали слідчі ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляд, зібрали речові докази та зафіксували усі деталі.

"Правоохоронні органи Харківщини зроблять усе можливе, щоб російські окупанти відповіли за всі злочини, вчинені проти мирного населення", — наголосили в Нацполіції.