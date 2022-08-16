Російські окупанти знову масовано обстрілюють Харків: жителів міста закликають перебувати в укриттях

Російські окупанти 16 серпня знову масовано обстрілюють Харків.
Влада закликає жителів міста та області перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - наголосив Синєгубов.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 17:04.
Нагадаємо, 16 серпня вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
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