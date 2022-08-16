Російські окупанти знову масовано обстрілюють Харків: жителів міста закликають перебувати в укриттях

Влада закликає жителів міста та області перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - наголосив Синєгубов.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 17:04.

Нагадаємо, 16 серпня вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Читайте також: