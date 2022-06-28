Російські окупанти знову накрили Миколаїв потужним вогнем: є влучання

Російські окупанти 28 червня знову накрили Миколаїв потужним вогнем.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч минула, як завжди, тривожно і напружено, тому що ворогу не дає спокій наш напрямок. Миколаїв щойно був знову накритий потужним вогнем. Зараз уточнюються обставини, але ми вже знаємо, що є влучання", - зазначила вона.

Поки що немає інформації про жертви, додала Гуменюк.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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