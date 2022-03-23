Російські окупанти знову обстріляли Київ: є травмовані

Російські окупанти знову обстріляли Київ: є травмовані

Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Російські окупанти знову обстріляли Київ, внаслідок чого пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє КМДА.

"Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зранку 23 березня обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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