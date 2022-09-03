Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв та громади області: є поранені, 8-річна дитина загинула

Окрім артилерійських обстрілів, в області зафіксовані бомбардування з літаків.
Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.
Водночас очільниця Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва зазначила, що окупанти продовжують обстрілювати і область. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Також, сьогодні вночі вибухи зафіксовані у місті Вознесенськ.
Окрім артилерійських обстрілів, зафіксовані бомбардування з літаків. Атаковані населені пункти Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та господарських будівель. В результаті обстрілів, трапилися пожежі.
"Сьогоднішній ранок, взагалі, тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 - у Березнегуватому. Серед поранених - двоє дітей. На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - наголосила вона.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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