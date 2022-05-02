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Російські окупанти знову обстріляли міст на Одещині: голова ОВА розповів подробиці

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Російські окупанти знову обстріляли міст на Одещині: голова ОВА розповів подробиці

Віталій Малецький

Російські окупанти вкотре обстріляли міста через Дністровський лиман.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також на Одещині сили ППО знищили російський безпілотник

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Ворог знову здійснив удар по мосту через Дністровський лиман. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Але є і радісна новина: на світанку біля острова Зміїний було знищено два російських катери типу "Раптор" за допомогою наших "Байрактарів". Дякую військово-морським силам за те, що знищують російське сміття у Чорному морі. Також сьогодні в Одеському районі нашим підрозділом ППО був збитий ударний безпілотник. Працюємо на перемогу", - сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

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