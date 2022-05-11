Російські окупанти знову обстріляли Одещину ракетою: її збила ППО

Російські окупанти знову обстріляли Одещину ракетою: її збила ППО

Російські окупанти у середу, 11 травня, випустили ракету в сторону Одеської області.

На щастя, її збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на ОК "Південь".

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці середи, 11 травня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт.

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