Російські окупанти знову обстріляли Одещину ракетою: її збила ППО

Російські окупанти у середу, 11 травня, випустили ракету в сторону Одеської області.
На щастя, її збила українська протиповітряна оборона.
Про це повідомили в Одеській міській раді з посиланням на ОК "Південь".
"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці середи, 11 травня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт.
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