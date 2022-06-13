Російські окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області

Російські окупанти вранці 13 червня знову відкрили мінометний вогонь по території однієї з громад Сумської області.

Обстріл ворог вів з території РФ.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

"Загалом ніч минула тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії", - заначив він.

Живицький також додав, що постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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