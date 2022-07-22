Російські окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: шість прильотів з артилерії

Ворожі атаки на прикордонні райони України майже не припиняються.
Російські окупанти пізно ввечері 21 липня обстріляли територію Есманьської громади.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади. 6 прильотів з артилерії", - написав він.
Водночас Живицький зазначив, що жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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