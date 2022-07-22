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Російські окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: шість прильотів з артилерії

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Російські окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: шість прильотів з артилерії

Фото: Національна поліція України

Ворожі атаки на прикордонні райони України майже не припиняються.

Російські окупанти пізно ввечері 21 липня обстріляли територію Есманьської громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади. 6 прильотів з артилерії", - написав він.

Водночас Живицький зазначив, що жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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