Російські окупанти знову обстріляли одну з громад у Сумській області та пошкодили газопровід

Загарбники не припиняють вести вогонь по прикордонних районах України.

Російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області, де пошкодили газопровід.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Внаслідок артобстрілів Хотінської громади пошкоджений газопровід. Частина населених пунктів лишаються без газу, працюємо над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу", - написав він.

Варто зазначити, що окрім Хотінської громади вранці 10 серпня росіяни відкривали вогонь і по Білопільщині та Шалигінській громаді, де зафіксували 30 прильотів.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 168-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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