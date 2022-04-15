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Російські окупанти знову обстріляли прикордонний пункт на Чернігівщині: фото

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Російські окупанти знову обстріляли прикордонний пункт на Чернігівщині: фото

Державна прикордонна служба України

Окупанти вкотре за день обстрілюють прикордонний пункт.

Російські окупанти 15 квітня повторно обстріляли прикордонний пункт в Чернігівській області. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

"12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з територіі рф пообіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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 Нагадаємо, зранку, 15 квітня, російські війська атакували село Сеньківка, що в Чернігівській області. 13 пострілів здійснено з території країни-терористки Росії. За попередньою інформацією, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає, наголосили у ДПСУ. Втім, над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.

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