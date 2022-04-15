Російські окупанти знову обстріляли прикордонний пункт на Чернігівщині: фото

Окупанти вкотре за день обстрілюють прикордонний пункт.
Російські окупанти 15 квітня повторно обстріляли прикордонний пункт в Чернігівській області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з територіі рф пообіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку, 15 квітня, російські війська атакували село Сеньківка, що в Чернігівській області. 13 пострілів здійснено з території країни-терористки Росії. За попередньою інформацією, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає, наголосили у ДПСУ. Втім, над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник.
Читайте також:
- У Миколаєві окупанти обстріляли мирних мешканців: є поранені
- В Одеській області затримали диверсантів
- У Путіна назвали "головне" у війні проти України